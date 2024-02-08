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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 сезон 10 серія дивитись онлайн від 08.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 7 сезон 10 серія від 08.02.2024. Агенти справедливості 10 серія 7 сезон від 08.02.2024 - дивитися онлайн на сайті СТБ
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 Агенти справедливості 7 сезон 10 серія дивитись онлайн від 08.02.2024
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Серія 10 | 08.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 10 серія до офісу агентства прийшов оперний співак Михайло Нечитайло. Наталія, поціновувачка мистецтв, добре його знає і навіть колись хотіла потрапити на його концерт, щоб послухати наживо. Проте співак настільки популярний, що їй не вдалося купити квитки.

У 10 серії серіалу Агенти справедливості Михайла привела до офісу агентства страшна трагедія. Його дружину спалили живцем на їхній же дачі, а після цього вбивця позбувся і її матері. Співак тільки-но повернувся з гастролей в Австрії, коли виявив це. Хто вбив його сім’ю? Дивіться розслідування в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 10 серія від 08.02.2024.

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