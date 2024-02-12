Серія 13 | 12.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 13 серія в агентство звернулася дочка вбитої Люби. Жінка багато років жила з чоловіком-алкоголіком, і одного дня сталося найстрашніше. Сусідка почула, як Люба кричить, що її чоловік знову напився. І це було останнє, що говорила жінка. Сусідка побачила кров, що тече з-під дверей. А в 13 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон Любу виявили з ножем у грудях.

Дочка Люби вирішила звернутися за допомогою до агентства детективних розслідувань через сумніви слідчих. Один із поліцейських зауважив, що п’яний чоловік не зміг би зробити такий сильний удар ножем. Тоді хто вбив Любу? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 13 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 7 сезон 12 серія від 12.02.2024