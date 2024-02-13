Серия 15 | 13.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 15 серия Наталья взяла на себя уход за отцом. Параллельно агенты взялись за новое дело о массовом убийстве. Прошлой ночью произошел пожар на старой водонапорной башне. И хотя ее давно считали заброшенной, внутри обнаружили 12 тел. Кто-о приковал 12 человек к кроватям, в том числе женщин и детей.

Наталья и Вадим в 15 серии сериала Агенты справедливости 7 сезон поехали на место преступления и встретили там местного депутата Дмитрия Грищука. А в ходе расследования детективы обнаружили, что владельцем башни был некто Шевченко Тарас Григорьевич! Кем он был на самом деле? И связан ли депутат с этим преступлением? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 7 сезон 15 серия.

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