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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 сезон 17 серія дивитись онлайн від 14.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 7 сезон 17 серія від 14.02.2024. Агенти справедливості 17 серія 7 сезон від 14.02.2024 - дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 17 | 14.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 17 серія сусіда Вадима вбили! Так співпало, що він виявив тіло хлопця. Вадима насторожило, що двері до квартири Сергія були відчинені. Він думав, що сусід просто забув зачинитися, але виявилося, що хтось жорстоко вбив хлопця в його ліжку.

У 17 серії серіалу Агенти справедливості Вадим та Наталія вирушили до клубу, де працював Сергій. Виявилося, що він надавав послуги сексуального характеру за гроші, а не лише танцював для публіки. Колеги сказали, що вдача в у Сергія була важка. Чи міг його вбити незадоволений клієнт? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 7 сезон 17 серія.

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