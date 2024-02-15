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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 7 сезон 20 серія дивитись онлайн від 15.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 7 сезон 20 серія від 15.02.2024. Агенти справедливості 20 серія 7 сезон від 15.02.2024 - дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 20 | 15.02.2024 | Сезон 7

У серіалі Агенти справедливості 7 сезон 20 серія в агентство прийшла жінка, яка хоче знайти вбивцю свого брата та племінника. Вона впевнена, що за цими вбивствами стоїть одна й та сама людина

Людмила у 20 серії серіалу Агенти справедливості 7 сезон розповіла страшну історію про те, що її брата та його дружину жорстоко вбили у них удома. Їхній син Олексій у цей час був на навчанні, тож він вижив. А тепер й Олексія вбили просто на могилі батьків. Батько хлопчика був слідчим. З часу вбивства минув рік, проте справу досі не розкрили. Людмила впевнена, що це справа рук месника. Та кого? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 7 сезон 20 серія від 14.02.2024.

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