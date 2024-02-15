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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 7 сезон 22 серия смотреть онлайн от 15.02.2024

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Серия 22 | 15.02.2024 | Сезон 7

В сериале Агенты справедливости 7 сезон 22 серия Карина и ее друзья гуляли по пешеходному мосту. Там они встретили странного мужчину. Он лежал на земле, а его нога была прикована к перилам. Карина решила помочь несчастному и позвонила отцу.

Денис в 22 серии сериала Агенты справедливости приехал на помощь к дочери. Он смог снять цепь с несчастного и забрал мужчину с собой. Они с детьми помогли жертве отмыться и подстричься. За это время Денис разведал, кто это. Мужчина оказался Владиславом Барбашовым, бывшим заместителем начальника Государственной фискальной службы. Два года назад он исчез. Владислав утверждает, что его похитили! Но кто и зачем это сделал? Смотрите в сериале Агенты справедливости 7 сезон 22 серия от 15.02.2024.

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