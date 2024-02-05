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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 80 серия смотреть онлайн от 05.02.2024

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Серія 80 | 05.02.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 80 серия Наталья и Вадим столкнулись с проблемами после самоубийства Оскара. Дело зашло в тупик, а Вадим еще и стал подозреваемым в деле об убийстве.

В 80 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон обвинения летят на Дзюбенко и Зорина со всех сторон. Кто-то подтасовал все факты так, будто бы Зорин – убийца, а коллега-журналист обвиняет агентство в постоянных нарушениях закона. Теперь Наталье и Вадиму придется отвечать в суде… Кто подал против них иск? И чем закончится последнее дело? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 80 серия.

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