Серия 79 | 05.02.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 79 серия Мирослав Иванович снова попал в больницу! Почему его снова подвело сердце, хотя после операции все было хорошо? Узнайте прямо сейчас!

Юра Ивченко решил создать собственное агентство под названием Шкатулка добрых дел. Он собрал друзей, чтобы отпраздновать это знаменательное событие. Однако тихого празднования не получилось. Наталье позвонили из больницы и сообщили, что ее отца привезли в тяжелом состоянии. Мирослав Иванович в 79 серии сериала Агенты справедливости упал без сознания прямо во время визита клиентки. Кто-то позвонил адвокату, после чего ему и стало плохо. А когда Мирослав Иванович пришел в себя, он сказал, что покрывал убийцу… Как это возможно? Смотрите в сериале Агенты справедливости 6 сезон 79 серия.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости – все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 6 сезон 78 серия от 01.02.2024