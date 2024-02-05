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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 6 сезон 79 серія дивитись онлайн від 05.02.2024

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 6 сезон 79 серія від 05.02.2024. Агенти справедливості 79 серія 6 сезон від 05.02.2024 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 79 | 05.02.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 79 серія Мирослав Іванович знову потрапив до лікарні! Чому його знову підвело серце, хоч після операції все було добре? Дізнайтеся просто зараз!

Юра Івченко вирішив створити власну агенцію під назвою Скринька добрих справ. Він зібрав друзів, щоб відсвяткувати цю визначну подію. Проте тихого святкування не вийшло. Наталі зателефонували з лікарні та повідомили, що її батька привезли в тяжкому стані. Мирослав Іванович у 79 серії серіалу Агенти справедливості впав непритомний просто під час візиту клієнтки. Хтось зателефонував адвокату, після чого йому стало погано. А коли Мирослав Іванович отямився, він сказав, що покривав убивцю… Як це можливо? Дивитися в серіалі Агенти справедливості 6 сезон 79 серії.

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