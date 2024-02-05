Серія 80 | 05.02.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 80 серія Наталія та Вадим зіткнулися з проблемами після самогубства Оскара. Справа зайшла в глухий кут, а Вадим ще й став підозрюваним у справі про вбивство.

У 80 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон звинувачення летять на Дзюбенко та Зоріна з усіх боків. Хтось підтасував усі факти так, ніби Зорін – убивця, а колега-журналіст звинувачує агентство в постійних порушеннях закону. Тепер Наталі та Вадиму доведеться відповідати в суді… Хто подав проти них позов? І чим закінчиться остання справа? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 80 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 6 сезон 79 серія від 05.02.2024