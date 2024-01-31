Серия 75 | 31.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 75 серия Наталья и Вадим узнали, что Алла и Заза тайком расписались и теперь живут вместе. Но отпраздновать это радостное событие они смогут только после того, как поймают опасного маньяка, на след которого вышли вместе с полицией.

В 75 серии сериала Агенты справедливости Наталья и Вадим отправляются на выездное задание. Серийный убийца унес жизни уже многих людей, но полиция до сих пор даже не приблизилась к его поимке. Следователи подозревают Артема Гурского, сына известного бизнесмена, но Зорин и Дзюбенко не очень в этом уверены. Не ошибается ли полиция? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 75 серия от 31.01.2024.

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