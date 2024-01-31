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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 75 серия смотреть онлайн от 31.01.2024

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Серія 75 | 31.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенты справедливості 6 сезон 75 серія Наталія та Вадим дізналися, що Алла та Заза потай розписалися і тепер живуть разом. Але відсвяткувати цю радісну подію вони зможуть лише після того, як упіймають небезпечного маніяка, на слід якого вийшли разом із поліцією.

У 75 серії серіалу Агенти справедливості Наталія та Вадим вирушають на виїзне завдання. Серійний вбивця забрав життя вже багатьох людей, але поліція досі навіть не наблизилася до його затримання. Слідчі підозрюють Артема Гурського, сина відомого бізнесмена, але Зорін та Дзюбенко не недуже в цьому впевнені. Чи не помиляється поліція? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 75 серія від 31.01.2024.

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