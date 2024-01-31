Серія 74 | 31.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенты справедливості 6 сезон 74 серія Зазі загрожує депортація, Вадим приховав від Наталії те, що він ледь не помер, а Каріна шукає Юрі нову дівчину! Дивіться нову серію детектива на СТБ.

Заза має серйозні проблеми через те, що він нерезидент України. Йому загрожує депортація, і Наталя з Вадимом не можуть зрозуміти чому, адже Заза багато років працював у поліції і все було гаразд! Хто намагається підставити полковника? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 74 серія.

Вадим пішов у лазню зустрітись із друзями. Якийсь час він не виходив на зв’язок, і Наталя з Каріною почали турбуватися. Коли Вадим повернувся, він сказав, що все нормально, хоч Наталя читала про вибух біля тієї лазні, де він був! Що Вадим приховує від дружини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 74 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 6 сезон 73 серія від 31.01.2024