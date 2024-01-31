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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 73 серия смотреть онлайн от 31.01.2024

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Серія 73 | 31.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенты справедливості 6 сезон 73 серія Алла отримала нову справу від актора Дорошенка. Його син Роман загинув, випавши з кошика повітряної кулі. Дорошенко не вірить у те, що це випадковість, тож звернувся до Алли. Він не довіряє поліції, тож вирішив пошукати приватних детективів.

У 73 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон між Вадимом та Наталією пробігла кішка, а точніше – Ігор Славський. Наталя завжди була проти того, щоб Вадим спілкувався зі слідчим, і тепер дізнався чому. Наталя ніколи не говорила про спільне минуле зі слідчим, і тепер Вадим сумнівається, чи правду говорила йому дружина весь цей час. Як це вплине на їхні стосунки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 73 серія.

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