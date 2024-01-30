Серія 72 | 30.01.2024 | Сезон 6

Дивіться онлайн серіал Агенты справедливості 6 сезон 72 серія від 30.01.2023 на сайті СТБ! За допомогою до Вадима та Наталі звернувся чоловік. Його дружину задушили місяць тому, проте вбивця досі на волі. Спершу Артема Гурського затримали на кілька тижнів, проте потім відпустили. Слідчий відмовляється щось пояснювати, спираючись на те, що це таємниця слідства. Чи вдасться Вадиму та Наталі докопатися до правди? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 6 сезон 72 серія.

Під час розслідування виявиться, що Юля – третя жертва маніяка. Тому Вадим і Наталя спробують зробити все, щоб не було нових жертв. Чи вдасться їм спіймати вбивцю? Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 6 сезон 72 серія.

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