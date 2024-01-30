Серия 71 | 30.01.2024 | Сезон 6

Дивіться онлайн серіал Агенты справедливості 6 сезон 71 серія від 30.01.2024 на сайті СТБ! За допомогою до Зоріна звернулися троє друзів. Тиждень тому їхнього друга Руслана підірвали в машині. Перед цим він отримав листа з погрозами, в якому було написано: «Прийшов час відповісти, спокута лише смерть». Слідчі відмовилися розслідувати звернення друзів, адже вони вважають, що вбивство – це звичайні побутові розборки, а листи – лише спосіб відвернути увагу. Чи вдасться Вадиму розібратися в цій заплутаній справі? Чим закінчиться розслідування? Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості сезон 6 серія 71.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 6 сезон 70 серія від 30.01.2024