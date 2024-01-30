Серия 71 | 30.01.2024 | Сезон 6

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 6 сезон 71 серия от 30.01.2024 на сайте СТБ! За помощью к Зорину обратились троє друзья. Неделю назад их друга Руслана взорвали в машине. Перед этим он получил письмо с угрозами, в котором было написано: «Пришло время ответить, искупление только смерть». Следователи отказались расследовать обращение друзей, ведь они считают, что убийство – это обычные бытовые разборки, а письма – только способ отвлечь внимание. Удастся ли Вадиму разобраться в этом запутанном деле? Чем закончится расследование? Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости сезон 6 серия 71

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