Серия 70 | 30.01.2024 | Сезон 6

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 6 сезон 70 серия от 30.01.2024 на сайте СТБ! В международном аэропорту Борисполь задержан киевский бизнесмен по подозрению в убийстве любовницы Марины Волковой. Подозреваемый Олег Кириченко – старый школьный товарищ Вадима. Все улики против него, однако мужчина утверждает, что его подставили. Кто и зачем это сделал? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 6 сезон.

Труп Марины нашла Кира – бывшая жена Олега, с которой он расстался год назад. Наталья начнет подозревать, что это Кира могла избавиться от конкурентки и отомстить Олегу за неверность. Однако подтвердятся ли ее догадки? Кто на самом деле окажется убийцей? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 6 сезон 70 серия.

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