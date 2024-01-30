Серия 70 | 30.01.2024 | Сезон 6

Дивіться онлайн серіал Агенты справедливості 6 сезон 70 серія від 30.01.2024 на сайті СТБ! У міжнародному аеропорту Бориспіль затримано київського бізнесмена за підозрою у вбивстві коханки Марини Волкової. Підозрюваний Олег Кириченко – давній шкільний товариш Вадима. Всі докази проти нього, проте чоловік стверджує, що його підставили. Хто й навіщо це зробив? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 6 сезон.

Труп Марини знайшла Кіра – колишня дружина Олега, з якою він розлучився рік тому. Наталя почне підозрювати, що це Кіра могла позбутися конкурентки та помститися Олегу за невірність. Проте чи підтвердяться її здогадки? Хто насправді виявиться вбивцею? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 6 сезон 70 серія.

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