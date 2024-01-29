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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 69 серия смотреть онлайн от 29.01.2024

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Серія 69 | 29.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 69 серія на електронну пошту агентства надійшов дивний лист. Невідомий писав про бомбу, яка реагує на світло, популярний фільм і Мадонну, яка вкаже на місце. На перший погляд зміст листа може здатися маренням божевільного, але Вадим насторожився. У місті сталася низка терористичних актів із використанням вибухівки. Поліція підозрює будівельний конфлікт. Але головне в 69 серії серіалу Агенти справедливості – знайти тих, хто готує новий терористичний акт, і запобігти новим жертвам. Чи зможуть вони знайти злочинців, хоча весь лист написаний загадками? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 69 серія від 29.01.2024.

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