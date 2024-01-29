Серія 68 | 29.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 68 серія Вадим, Наталя та Каріна намагаються придумати, як допомогти Юрі налагодити особисте життя. Їм не подобається нова дівчина Івченка, але чомусь він щоразу наступає на ті самі граблі.

Особисті справи Юри не скасовували роботу, тож у 68 серії серіалу Агенти справедливості Вадим та Наталя взялися за розслідування вбивства Олексія Скляра. Його вдова вважає, що поліція помиляється. За версією слідчих, Олексія вбила коханка, але Антоніна не хоче вірити, що її чоловік міг завести інтрижку на стороні. Експертиза показує, що незадовго до смерті Олексій мав інтимну близькість. Чи це була вбивця? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 68 серія від 29.01.2024.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 6 сезон 67 серія від 29.01.2024