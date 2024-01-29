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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 68 серия смотреть онлайн от 29.01.2024

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Серия 68 | 29.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 68 серия Вадим, Наталья и Карина пытаются придумать, как помочь Юре наладить личную жизнь. Им не нравится новая девушка Ивченко, но почему-то он каждый раз наступает на одни и те же грабли.

Личные дела Юры не отменяли работу, так что в 68 серии сериала Агенты справедливости Вадим и Наталья взялись за расследование убийства Алексея Скляра. Его вдова считает, что полиция ошибается. По версии следователей, Алексея убила любовница, но Антонина не хочет верить в то, что ее муж мог завести интрижку на стороне. Экспертиза показывает, что незадолго до смерти у Алексея была интимная близость. Была ли это убийца? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 68 серия от 29.01.2024.

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