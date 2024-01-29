Серия 67 | 29.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенти справедливости 6 сезон 67 серия Виктор пришел к друзьям за помощью, но впервые за долгое время их дружбы Вадим был невнимателен. Он спешил на встречу с Игорем Славским. Наталье очень не нравится то, что они начали общаться, но у нее не получается переубедить Вадима.

В 67 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон дело задело Виктора лично. Погиб его знакомый. Все следы указывают на несчастный случай, будто бы мужчина уснул с сигаретой, выронил ее и задохнулся дымом. Но Виктора настораживает то, что дома у погибшего не было ни единой сигареты, спички или даже зажигалки. Чем он тогда мог поджечь сигарету? Смотрите в сериале Агенты справедливости 6 сезон 67 серия.

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