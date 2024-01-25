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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 66 серия смотреть онлайн от 26.01.2024

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Серия 66 | 25.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 66 серия Адам Онищенко обратился за помощью агентства журналистских расследований, потому что его пытались убить в его же день рождения. Покушение на его жизнь оказалось неудачным, но жертвой стал один из официантов на его юбилее. Кто и зачем хотел убить мужчину? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 66 серия.

Дочь Адама специально заказала для своего отца дорогой торт по особому рецепту, ведь такого богатого человека трудно чем-то удивить. Оказалось, что кто-то сумел спрятать в торте взрывчатку, которая едва не убила Адама. Кто мог совершить покушение? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 66 серия.

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