Серия 65 | 25.01.2024 | Сезон 6

Смотрите онлайн Агенты справедливости 6 сезон 65 серия на СТБ! Таких необычных мест преступления Вадим и Наталья еще не видели. Заза позвонил им и предложил присоединиться к расследованию, потому что решил, что такое странное дело точно заинтересует журналиста.

Соседка Николая Васильевича заметила, что у него открыта дверь. Зайдя в квартиру в 65 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон, она увидела ужасающую картину. Безжизненное тело Николая было приклеено к потолку! Экспертиза показала, что труп закрепили при помощи строительного клея. Соседи признались детективам, что Николай Васильевич был очень тяжелым человеком, но неужели его за это могли убить? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 65 серия от 25.01.2024!

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