Серия 64 | 25.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 64 серия Влад предложил друзьям из агентства журналистских расследований взяться за расследование резонансного дела об убийстве мецената Артура Ковача из Ржищева. Мужчина был хозяином крупного боксерского клуба, а также занимался благотворительностью. Кому он мог перейти дорогу? Артура убили с особой жестокостью – перерезали ему горло. Кто был убийцей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 64 серия.

У Аллы кроме расследования появились и личные проблемы. Она начала ревновать Зазу к Оле, практикантке Вадима и Натальи. Она считает, что девушка положила глаз на ее любимого мужчину, иначе зачем Оля стала давать Зазе уроки украинского? Узнайте прямо сейчас, что предпримет Алла! Смотрите Агенты справедливости 6 сезон 64 серия.

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