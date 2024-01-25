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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 64 серия смотреть онлайн от 25.01.2024

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Серія 64 | 25.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 64 серія Влад запропонував друзям з агентства журналістських розслідувань взятися за розслідування резонансної справи про вбивство мецената Артура Ковача з Ржищева. Чоловік був господарем великого боксерського клубу, а також займався благодійністю. Кому він міг перейти дорогу? Артура вбили з особливою жорстокістю – перерізали горло. Хто був убивцею? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 64 серія.

У Алли крім розслідування з’явилися й особисті проблеми. Вона почала ревнувати Зазу до Олі, практикантки Вадима та Наталії. Вона вважає, що дівчина поклала око на її коханого чоловіка, інакше навіщо Оля стала давати Зазі уроки української? Дізнайтеся просто зараз, що зробить Алла! Дивіться Агенти справедливості 6 сезон 64 серія.

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