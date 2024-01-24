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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 63 серия смотреть онлайн от 25.01.2024

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Серія 63 | 24.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 63 серія герої шукають господаря ранчо, який несподівано зник, не повідомивши нічого своїм близьким.

За допомогою агентів звернулася Майя, дочка зниклого чоловіка. Вона стверджує, що батько не міг поїхати без попередження, адже вони дзвонили одне одному щотижня й обмінювалися новинами. Однак, коли Майя в 63 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон приїхала на ранчо, воно виявилося закритим. Телефон батька не відповідав, а в будинку Майя виявила сліди чужої присутності. Пізніше жінці здалося, ніби хтось за нею стежить! Що це, її уява чи батько Майї зник не просто так? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 63 серія від 24.01.2024!

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