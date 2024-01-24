Серия 63 | 24.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 63 серия герои ищут хозяина ранчо, который неожиданно пропал, не сообщив ничего своим близким.

За помощью агентов обратилась Майя, дочь исчезнувшего мужчины. Она утверждает, что отец не мог уехать без предупреждения, ведь они созванивались каждую неделю и обменивались новостями. Однако, когда Майя в 63 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон приехала на ранчо, оно оказалось закрыто. Телефон отца не отвечал, а в доме Майя обнаружила следы чужого присутствия. Позже женщине показалось, будто за ней кто-то следит! Что это, ее воображение или же отец Майи исчез не просто так? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 63 серия от 24.01.2024!

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