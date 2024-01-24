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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 62 серия смотреть онлайн от 24.01.2024

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Серия 62 | 24.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 62 серия Наталья и Вадим присоединились к расследованию полиции. Среди следователей уже ходит молва, что любое безнадежное на первый взгляд дело подвласно Наталье Дзюбенко и Вадиму Зорину!

В 62 серии сериала Агенты справедливости Вадим и Наталья ищут убийцу 30-летней женщины, чье тело нашли в реке. Несмотря на то, что экспертам удалось найти следы чужой ДНК под ногтями жертвы, это никак не помогло в поисках убийцы, потому что в базе полиции такой не нашлось. Про женщину ничего не известно. При ней была дорогая сумка и небольшая сумма денег, но их не тронули. Это значит, что она не была случайной жертвой грабителей. Кто тогда убил ее? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 62 серия.

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