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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 62 серия смотреть онлайн от 24.01.2024

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Серія 62 | 24.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 62 серія Наталія та Вадим приєдналися до розслідування поліції. Серед слідчих уже ходить чутка, що будь-яка безнадійна на перший погляд справа підвладна Наталі Дзюбенко та Вадиму Зоріну!

У 62 серії серіалу Агенти справедливості Вадим та Наталя шукають убивцю 30-річної жінки, чиє тіло знайшли в річці. Незважаючи на те, що експертам вдалося знайти сліди чужої ДНК під нігтями жертви, це ніяк не допомогло в пошуках убивці, бо в поліційній базі такої не знайшлося. Про жінку нічого не відомо. З нею була дорога сумка і невелика сума грошей, але їх не тронули. Це означає, що вона була не випадковою жертвою грабіжників. Хто тоді вбив її? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 62 серія.

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