Серія 61 | 24.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 61 серія Вадима, Наталю та Юру викрали! Таким чином їх на роботу ще не наймали.

Клієнтом детективів виявився колишній слідчий Назар Думов. Через те, що він раніше вже працював на систему, Назар не вірить у те, що поліція здатна знайти злочинця. У 61 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезону дочку Назара Стеллу вбили прямо в день її весілля. Вона була у вінчальній сукні, коли її неживе тіло знайшли в кімнаті. Назар, збожеволівши від горя, сказав усім залишатися у своїх кімнатах, доки не знайдуть убивцю. Протягом години до його будинку привезли детективів. Чи знайдуть вони вбивцю? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 61 серія.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 6 сезон 60 серія від 23.01.2024