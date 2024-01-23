Серія 60 | 23.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенты справедливості 6 сезон 60 серія Алла пішла в гості до знайомої та вийшла звідти з новою справою. Подруга поскаржилася Аллі на те, що її дочка Влада працює в будинку дуже дивної людини. Три місяці тому дружина роботодавця Влади Івана Савицького повісилась. Перед цим вона вела себе дивно, ніби почала божеволіти.

У 60 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон Алла вирішила дізнатися, що насправді сталося з дружиною Савицького. Після смерті матері дочка Савицьких почала щоночі бачити її начебто наяву. Невже дівчинка теж божеволіє? Чи в їхньому будинку відбувається щось інше? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 60 серія від 23.01.2024

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