Серия 60 | 23.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенти справедливости 6 сезон 60 серия Алла пошла в гости к знакомой и вышла оттуда с новым делом. Подруга пожаловалась Алле на то, что ее дочь Влада работает в доме очень странного человека. Три месяца назад жена работодателя Влады Ивана Савицкого повесилась. Перед этим она вела себя странно, будто начала сходить с ума.

В 60 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон Алла решила разузнать, что на самом деле произошло с женой Савицкого. После смерти матери дочь Савицких начала каждую ночь видеть ее как будто наяву. Неужели девочка тоже сходит с ума? Или же в их доме происходит что-то другое? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 60 серия от 23.01.2024

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