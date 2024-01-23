Серия 59 | 23.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенти справедливости 6 сезон 59 серия за дело берется Алла! Она буквально увела клиентку из-под носа Зорина и Дзюбенко, а все потому, что Алла, как обычно, хочет для для друзей только лучшего.

В 58 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон Алла увидела, как Вадим общается с Игорем Славским. Алла прекрасно знает, насколько опасен этот человек, поэтому сразу решила рассказать об этом Наталье. А потом Алла взялась за дело Дзюбенко и Зорина, чтобы дать им время пообщаться на эту тему. Клиентка агентства Светлана обратилась за помощью, потому что ее дочь Сабина пропала. Девушка пошла на учебу и не вернулась. Что произошло? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 59 серия от 24.01.2024.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 6 сезон 58 серия от 23.01.2024