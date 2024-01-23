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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 59 серия смотреть онлайн от 23.01.2024

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Серія 59 | 23.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенты справедливості 6 сезон 58 серія за справу береться Алла! Вона буквально вивела клієнтку з-під носа Зоріна та Дзюбенко, а все тому, що Алла, як завжди, хоче для друзів тільки найкращого.

У 58 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон Алла побачила, як Вадим спілкується з Ігорем Славським. Алла чудово знає, наскільки небезпечна ця людина, тому відразу вирішила розповісти про це Наталі. А потім Алла взялася за справу Дзюбенко та Зоріна, щоб дати їм час поспілкуватися на цю тему. Клієнтка агенції Світлана звернулася за допомогою, бо її дочка Сабіна зникла. Дівчина пішла на навчання та не повернулася. Що сталося? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 58 серія від 24.01.2024.

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