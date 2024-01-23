Серія 58 | 23.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенты справедливості 6 сезон 58 серія Наталія та Вадим розслідують нетипове пограбування. Поліція каже, що все просто, навіть надто просто, адже один із підозрюваних – знайомий господаря магазину, а отже, він міг знати, де що знаходиться і як потрапити до магазину. Однак у ході розслідування в 58 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон виявилося, що все не так просто. Незважаючи на те, що грабіжників вдалося затримати на місці злочину, поліція не змогла звинуватити їх. Рідкісні діаманти безвісти зникли. Їх не знайшли ні в магазині, ні в підозрюваних. Слідчі не можуть ні за що зачепитися, адже немає жодного доказу, що ці люди справді вкрали коштовності, а не просто були в магазині. Куди ж зникли діаманти? Дивитися в серіалі Агенти справедливості 6 сезон 58 серії.

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