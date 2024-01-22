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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 57 серия смотреть онлайн от 23.01.2024

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Серія 57 | 22.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенты справедливості 6 сезон 57 серія від 22.01.2024 у Наталії та Вадима з’явилася практикантка Оля. Чи спрацюється вона з агентами? Дивіться зараз!

Олі пощастило: щойно вона приєдналася до агентства, у Наталії та Вадима з’явилася нова справа. Сергій попросив допомогти із пошуками вбивці його дружини. Він упевнений, що поліція не зможе знайти злочинця, тому що до справи причетний уряд. Слідчі в 57 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон висунули версію з пограбуванням, але Сергій у неї не вірить. Він стверджує, що з дому зникли важливі документи фірми, де він працює. Чоловік підозрює, що компанія може бути пов’язана з корупційними схемами в уряді… Чи це так? Дивіться розслідування у серіалі Агенти справедливості 6 сезон 57 серія від 22.01.2024!

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