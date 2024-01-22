Серия 57 | 22.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенти справедливості 6 сезон 57 серия от 22.01.2024 у Натальи и Вадима появилась практикантка Оля. Сработается ли она с агентами? Смотрите прямо сейчас!

Оле повезло: как только она присоединилась к агентству, у Натальи и Вадима появилось новое дело. Сергей попросил помочь с поисками убийцы его жены. Он уверен, что полиция не сможет найти преступника, потому что в деле замешано правительство. Следователи в 57 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон выдвинули версию с ограблением, но Сергей в нее не верит. Он утверждает, что из дома пропали важные документы фирмы, где он работает. Мужчина подозревает, что компания может быть связана с коррупционными схемами в правительстве… Так ли это? Смотрите расследование в сериале Агенты справедливости 6 сезон 57 серия от 22.01.2024!

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