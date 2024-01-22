Серія 56 | 22.01.2024 | Сезон 6

Наталія та Вадим у серіалі Агенти справедливості 6 сезон 56 серія погодилися взяти в офіс практикантку. І Наталя зовсім не переживала з цього приводу, поки Івченко не почав жартувати, що молода практикантка може спокусити Зоріна. Тоді Наталя почала хвилюватись і навіть скасувала похід до театру з Аллою. А щоб подруга не засмучувалася, Дзюбенко відправила замість себе Каріну.

Алла та Каріна в 56 серії серіалу Агенти справедливості були в захваті від вистави. Особливо їм сподобалася актриса, яка грала Гертруду так, що мурашки йшли шкірою. Але, коли Алла та Каріна зайшли за лаштунки, щоб подарувати квіти актрисі, виявилося, що її смерть не була чудовою акторською грою. У її келиху була справжня отрута. Розтин показав, що актрису отруїли ціанідом. Але хто міг це зробити? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 56 серія від 22.01.2024.

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