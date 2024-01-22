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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 55 серия смотреть онлайн от 22.01.2024

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Серія 55 | 22.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 55 серія від 22.01.2024 до Вадима та Наталі звернувся чоловік, який почав боятися за своє життя після зустрічі з циганкою. Вона зупинила Сергія на вулиці й передбачила йому смерть за 10 днів. Сергій ніколи не вірив у передбачення, але після зустрічі з циганкою його життя перекинулося вгору дном!

Сергій у 55 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон в істериці просить допомоги, адже в поліції його історію назвали маренням. Після зустрічі з циганкою він ледве не потрапив під машину, мало не помер від анафілактичного шоку і дивом врятувався від цегли, що впала. Що це – прокляття, чи хтось хоче вбити Сергія? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 55 серія.

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