Серия 55 | 22.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливості 6 сезон 55 серия от 22.01.2024 к Вадиму и Наталье обратился мужчина, который начал бояться за свою жизнь после встречи с цыганкой. Она остановила Сергея на улице и предсказала ему смерть через 10 дней. Сергей никогда не верил в предсказания, но после встречи с цыганкой его жизнь перевернулась вверх дном!

Сергей в 55 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон в истерике просит о помощи, ведь в полиции его историю назвали бредом. После встречи с цыганкой он едва не попал под машину, чуть не умер от анафилактического шока и чудом спасся от упавшего кирпича. Что это – проклятье или же кто-то хочет убить Сергея? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 55 серия.

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