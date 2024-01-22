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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 56 серия смотреть онлайн от 22.01.2024

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Серия 56 | 22.01.2024 | Сезон 6

Наталья и Вадим в сериале Агенты справедливості 6 сезон 56 серия согласились взять в офис практикантку. И Наталья совсем не переживала по этому поводу, пока Ивченко не начал шутить, что молодая практикантка может и соблазнить Зорина. Тогда Наталья начала волноваться и даже отменила поход в театр с Аллой. А чтобы подруга не расстраивалась, Дзюбенко отправила вместо себя Карину.

Алла и Карина в 56 серии сериала Агенты справедливости были в восторге от спектакля. Особенно им понравилась актриса, которая играла Гертруду так, что мурашки шли по коже. Но, когда Алла и Карина зашли за кулисы, чтобы подарить цветы актрисе, оказалось, что ее смерть не была восхитительной актерской игрой. В ее бокале был настоящий яд. Вскрытие показало, что актрису отравили цианидом. Но кто мог это сделать? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 56 серия от 22.01.2024.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 6 сезон 55 серия от 22.01.2024

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