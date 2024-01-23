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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 58 серия смотреть онлайн от 23.01.2024

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Серия 58 | 23.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенти справедливости 6 сезон 58 серия Наталья и Вадим расследуют нетипичное ограбление. Полиция говорит, что все просто, даже слишком просто, ведь один из подозреваемых – знакомый хозяина магазина, а значит, он мог знать, где что находится и как попасть в магазин. Однако в ходе расследования в 58 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон оказалось, что все не так просто. Несмотря на то, что грабителей удалось задержать на месте преступления, полиция не смогла предъявить им обвинения. Редкие бриллианты бесследно исчезли. Их не нашли ни в магазине, ни у подозреваемых. Следователи не могут ни за что зацепиться, ведь нет ни единого доказательства, что эти люди действительно украли драгоценности, а не просто были в магазине. Куда же исчезли бриллианты? Смотрите в сериале Агенты справедливости 6 сезон 58 серия.

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