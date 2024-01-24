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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 61 серия смотреть онлайн от 24.01.2024

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Серия 61 | 24.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 61 серия Вадима, Наталью и Юру похитили! Таким образом их на работу еще не нанимали.

Клиентом детективов оказался бывший следователь Назар Думов. Из-за того, что он раньше уже работал на систему, Назар не верит в то, что полиция способна найти преступника. В 61 серии сериала Агенты справедливости 6 сезон дочь Назара Стеллу убили прямо в день ее свадьбы. Она была в подвенечном платье, когда ее безжизненное тело нашли в комнате. Назар, обезумев от горя, сказал всем оставаться в своих комнатах, пока не найдут убийцу. В течение часа в его дом привезли детективов. Найдут ли они убийцу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 61 серия.

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