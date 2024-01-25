Серія 65 | 25.01.2024 | Сезон 6

Дивіться онлайн Агенти справедливості 6 сезон 65 серія на СТБ! Таких незвичайних місць злочину Вадим та Наталя ще не бачили. Заза зателефонував їм та запропонував приєднатися до розслідування, бо вирішив, що така дивна справа точно зацікавить журналіста.

Сусідка Миколи Васильовича зауважила, що в нього були відчинені двері. Зайшовши в квартиру в 65 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон, вона побачила жахливу картину. Неживе тіло Миколи було приклеєне до стелі! Експертиза показала, що труп закріпили будівельним клеєм. Сусіди зізналися детективам, що Микола Васильович був дуже важкою людиною, але невже його за це могли вбити? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 65 серія від 25.01.2024!

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