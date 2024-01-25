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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 65 серия смотреть онлайн от 25.01.2024

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 6 сезон 65 серия от 25.01.2024. Агенты справедливости 65 серия 6 сезон от 25.01.2024 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серія 65 | 25.01.2024 | Сезон 6

Дивіться онлайн Агенти справедливості 6 сезон 65 серія на СТБ! Таких незвичайних місць злочину Вадим та Наталя ще не бачили. Заза зателефонував їм та запропонував приєднатися до розслідування, бо вирішив, що така дивна справа точно зацікавить журналіста.

Сусідка Миколи Васильовича зауважила, що в нього були відчинені двері. Зайшовши в квартиру в 65 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон, вона побачила жахливу картину. Неживе тіло Миколи було приклеєне до стелі! Експертиза показала, що труп закріпили будівельним клеєм. Сусіди зізналися детективам, що Микола Васильович був дуже важкою людиною, але невже його за це могли вбити? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 65 серія від 25.01.2024!

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