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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 6 сезон 66 серия смотреть онлайн от 26.01.2024

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Серія 66 | 25.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 66 серія Адам Онищенко звернувся за допомогою агентства журналістських розслідувань, бо його намагалися вбити в день народження. Замах на його життя виявився невдалим, але жертвою став один із офіціантів на його ювілеї. Хто й навіщо хотів убити чоловіка? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 66 серія.

Дочка Адама спеціально замовила для свого батька дорогий торт за особливим рецептом, адже таку багату людину важко чимось здивувати. Виявилося, що хтось зумів сховати в торті вибухівку, яка ледь не вбила Адама. Хто міг зробити замах? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 6 сезон 66 серія.

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