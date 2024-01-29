Серія 67 | 29.01.2024 | Сезон 6

У серіалі Агенти справедливості 6 сезон 67 серія Віктор прийшов до друзів по допомогу, але вперше за довгий час їхньої дружби Вадим був неуважний. Він поспішав на зустріч з Ігорем Славським. Наталі дуже не подобається те, що вони почали спілкуватися, але їй не вдається переконати Вадима.

У 67 серії серіалу Агенти справедливості 6 сезон справа зачепила Віктора особисто. Загинув його знайомий. Усі сліди вказують на нещасний випадок, ніби чоловік заснув із цигаркою, випустив її та задихнувся димом. Але Віктора насторожує те, що вдома в загиблого не було жодної цигарки, сірника чи навіть запальнички. Чим він тоді міг підпалити цигарку? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 6 сезон 67 серії.

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