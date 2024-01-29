Серия 69 | 29.01.2024 | Сезон 6

В сериале Агенты справедливости 6 сезон 69 серия на электронную почту агентства пришло странное письмо. Неизвестный писал о бомбе, которая реагирует на свет, популярном фильме и Мадонне, которая укажет на место. На первый взгляд содержание письма может показаться бредом сумасшедшего, но Вадим насторожился. В городе произошла череда террористических актов с использованием взрывчатки. Полиция подозревает строительный конфликт. Но главное в 69 серии сериала Агенты справедливости – найти тех, кто готовит новый террористический акт, и предотвратить новые жертвы. Смогут ли они найти преступников, хотя все письмо написано загадками? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 6 сезон 69 серия от 29.01.2024.

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