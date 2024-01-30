Серия 72 | 30.01.2024 | Сезон 6

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 6 сезон 72 серия от 30.01.2023 на сайте СТБ! За помощью к Вадиму и Наталье обратился мужчина. Его жену задушили месяц назад, однако убийца по-прежнему на свободе. Сначала Артема Гурского задержали на несколько недель, но потом отпустили. Следователь отказывается что-либо объяснять, опираясь на то, что это тайна следствия. Удастся Вадиму и Наталье докопаться до правды? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 6 сезон 72 серия.

В ходе расследования окажется, что Юля – третья жертва маньяка. Поэтому Вадим и Наташа попытаются сделать все, чтобы не было новых жертв. Удастся ли им поймать убийцу? Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 6 сезон 72 серии.

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